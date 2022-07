Au détour d’un chemin Eymoutiers Eymoutiers Catégorie d’évènement: Eymoutiers

Au détour d’un chemin Eymoutiers, 12 juillet 2022, Eymoutiers. Au détour d’un chemin 17 avenue de la paix

OT d’ Eymoutiers Eymoutiers

2022-07-12 17:30:00 17:30:00 – 2022-07-12 17 avenue de la paix Eymoutiers Haute-Vienne Eymoutiers Rdv à 17h30, place de la collégiale. Gratuit. Rens: 05 55 69 27 81 La vie est une grande aventure. Réveillez vos émotions autour d’une balade insolite au pays de l’eau et de la pierre. Une surprise perchée vous attend! Accessible à tous Rdv à 17h30, place de la collégiale. Gratuit. Rens: 05 55 69 27 81 17 avenue de la paix Eymoutiers

dernière mise à jour : 2022-07-07 par OT d’ Eymoutiers

Détails Catégorie d’évènement: Eymoutiers Autres Lieu Eymoutiers Adresse OT d' Eymoutiers Eymoutiers Ville Eymoutiers lieuville 17 avenue de la paix Eymoutiers

Eymoutiers Eymoutiers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eymoutiers/

Au détour d’un chemin Eymoutiers 2022-07-12 was last modified: by Au détour d’un chemin Eymoutiers Eymoutiers 12 juillet 2022 OT d' Eymoutiers

Eymoutiers