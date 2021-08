Dierrey-Saint-Pierre Mairie de Dierrey-Saint-Pierre Aube, Dierrey-Saint-Pierre Au détour des croix de pays de Dierrey-Saint-Pierre Mairie de Dierrey-Saint-Pierre Dierrey-Saint-Pierre Catégories d’évènement: Aube

Dierrey-Saint-Pierre

Au détour des croix de pays de Dierrey-Saint-Pierre Mairie de Dierrey-Saint-Pierre, 18 septembre 2021, Dierrey-Saint-Pierre. Au détour des croix de pays de Dierrey-Saint-Pierre

Mairie de Dierrey-Saint-Pierre, le samedi 18 septembre à 14:30

### Les Amis Dierrotins vous invitent à une découverte des neuf croix de pays qui rythment la commune de Dierrey-Saint-Pierre. Rendez-vous place de la mairie pour un circuit aux quatre coins de Dierrey relatant l’histoire des 9 neuf croix de pays. Chacun utilise son véhicule personnel, en suivant le guide, pour se rendre à chaque point d’étape.

Gratuit. Réservation obligatoire.

Les Amis Dierrotins vous invitent à une découverte des neuf croix de pays qui rythment la commune de Dierrey-Saint-Pierre. Mairie de Dierrey-Saint-Pierre 20 Grande Rue, 10190 Dierrey-Saint-Pierre Dierrey-Saint-Pierre Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Aube, Dierrey-Saint-Pierre Autres Lieu Mairie de Dierrey-Saint-Pierre Adresse 20 Grande Rue, 10190 Dierrey-Saint-Pierre Ville Dierrey-Saint-Pierre lieuville Mairie de Dierrey-Saint-Pierre Dierrey-Saint-Pierre