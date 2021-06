Corcoué-sur-Logne Corcoué-sur-Logne AU DÉTOUR DE LA RIVIERE Corcoué-sur-Logne Corcoué-sur-Logne Catégories d’évènement: Corcoué-sur-Logne

Loire-Atlantique

AU DÉTOUR DE LA RIVIERE Corcoué-sur-Logne, 28 août 2021-28 août 2021, Corcoué-sur-Logne. AU DÉTOUR DE LA RIVIERE 2021-08-28 10:00:00 – 2021-08-28 12:30:00 CPIE LOGNE ET GRAND LIEU 13 Rue Beausoleil

Corcoué-sur-Logne Loire-Atlantique Martin pêcheur, loutre, libellule et compagnie : qui sont nos compagnons des rivières ? +33 2 40 05 92 31 http://cpie-logne-et-grandlieu.org/ Martin pêcheur, loutre, libellule et compagnie : qui sont nos compagnons des rivières ?

Détails Catégories d’évènement: Corcoué-sur-Logne, Loire-Atlantique Étiquettes évènement : Autres Lieu Corcoué-sur-Logne Adresse CPIE LOGNE ET GRAND LIEU 13 Rue Beausoleil Ville Corcoué-sur-Logne lieuville 46.96439#-1.58169