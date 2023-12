CONFÉRENCE PUBLIQUE Au dessus du rondpoint de la Gendarmerie Saint-Gély-du-Fesc, 4 décembre 2023, Saint-Gély-du-Fesc.

Saint-Gély-du-Fesc,Hérault

L’ASTEC (association des amis des sciences de la terre et du climat)

« Vivre sous noc pieds à l’ère de l’Anthropocène »

Par Hervé Sanguin, microbiologiste au CIRAD à Montpellier.

2023-12-12 19:00:00 fin : 2023-12-12 . .

« Living underfoot in the Anthropocene era

By Hervé Sanguin, microbiologist at CIRAD, Montpellier

ASTEC (asociación de amigos de las ciencias de la tierra y del clima)

« Vivir bajo los pies en la era del Antropoceno

Por Hervé Sanguin, microbiólogo del CIRAD de Montpellier

ASTEC (Vereinigung der Freunde der Erd- und Klimawissenschaften)

« Leben unter noc pieds im Zeitalter des Anthropozäns »

Von Hervé Sanguin, Mikrobiologe am CIRAD in Montpellier

