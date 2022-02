Au-dessus de vos têtes Le Grand Bleu, 22 mars 2022, Lille.

Au-dessus de vos têtes

du mardi 22 mars au jeudi 24 mars à Le Grand Bleu

**Cie L’impatiente** **Théâtre – 1h – Dès 14 ans** Leur trip à eux, c’est le trainsurfing. Inséparables, Mathias, Hakim et Zélie passent leur temps à grimper sur le toit des métros ou des trains en mouvement, dopés par le désir de vivre le présent à fond, intensément, dangereusement. Un jour, Anna, une jeune fille mystérieuse, débarque dans leur bande. Et tout déraille. Sur un texte d’Antoine Domingos, Théo Borne, jeune metteur en scène soutenu par le Grand Bleu, compose cette tragédie contemporaine et percutante. L’adolescence en première ligne avec tout ce qu’elle signifie de quête d’identité, de défiance, de prise de risque, de tendresse et de cruauté. Dans un long travelling matérialisé par une bande de bitume qui pourrait être un quai de gare ou de métro, les quatre personnages portent un récit haletant et explosé, entrecoupé de flash-backs et d’interrogatoires policiers. Le temps est inversé mais l’histoire avance inexorablement et le dénouement survient à pleine vitesse.

De 5 à 13 euros la place.

Un récit à cent à l’heure pour cette tragédie urbaine autour de la fureur de vivre.

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy Lille Bois-Blancs Nord



