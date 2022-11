Au-dessus de l’obscurité Aix-en-Provence, 24 novembre 2022, Aix-en-Provence.

160 Rue Pascal Duverger 6MIC : salle des musiques actuelles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger

2022-11-24 – 2022-11-24

EUR Louis Sclavis et les Percussions de Treffort sont attachés à proposer, à partager, une musique vivante, une musique en mouvement comme l’homme, une musique buissonnante, accueillante, dans laquelle chaque musicien, quel qu’il soit, exprime sa soif d’être en musique.



Une musique vivante se nourrit de rencontres humaines et musicales et il paraissait évident, qu’un jour, leurs routes respectives se croiseraient. Depuis 2004, ils font vivre, à chaque rencontre, sur chaque scène partagée, une musique qui sonne « vraie », exigeante, où le travail de la matière, l’écoute, la précision, l’engagement individuel et collectif, constituent leur marque de fabrique. Alors, l’envie était forte d’aller encore plus loin musicalement.



Après « La Place du marché » composée en 2019, Louis Sclavis et les Percussions de Treffort dirigées par Alain Goudard vous proposent aujourd’hui une nouvelle création collective « Au-dessus de l’obscurité » avec Keyvan Chemirani, Laura Tejeda et Pin-Cheng Chiu.



En tournée à partir de novembre 2022, ils seront sur la scène du 6MIC à Aix-En-Provence le 24 novembre 2022, et passeront au CRR de St-Raphaël et au Festival d’Ambronay en 2023.



Composition Louis Sclavis – Avec le soutien de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Provence- Alpes-Côte D’Azur « Aide à l’écriture d’une œuvre musicale originale du Ministère de la culture »..



Interprètes :

Louis Sclavis (clarinette)

Les Percussions de Treffort, Alain Goudard, Keyvan Chemirani (percussion), Laura Tejeda (vocaliste, Six Voix Solistes)

Pin-Cheng Chiu (percussion).



Coproduction CCR Festival d’Ambronay / 6MIC / Résonance Contemporaine.

Première de l’œuvre « Au-dessus de l’obscurité » composée par et avec le clarinettiste et saxophoniste de jazz Louis Sclavis, Les Percussions de Treffort et le percussionniste (zarb) Keyvan Chemirani (Trio Chemirani). Au 6MIC.

