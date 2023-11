Rencontre Lecture : « Le partage des eaux » d’Alejo Carpentier Au-dessus de la Poste Saint-Sever, 27 novembre 2023, Saint-Sever.

Saint-Sever,Landes

Au programme ce mois-ci, « Le partage des eaux » d’Alejo Carpentier. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-severins, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever.

Tout public adulte, sur inscription..

2023-11-27 fin : 2023-11-27 . EUR.

Au-dessus de la Poste Maison des Associations

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



On this month’s program, « Le partage des eaux » by Alejo Carpentier. Hosted by author and publisher Annie Quillon and organized by the Saint-Sever readers’ group, in partnership with the Chalosse Tursan media library in Saint-Sever.

Open to all adults, registration required.

En el programa de este mes figura « Le partage des eaux », de Alejo Carpentier. Presentado por la escritora y editora Annie Quillon y organizado por el grupo de lectores de Saint-Sever, en colaboración con la mediateca Chalosse Tursan de Saint-Sever.

Abierto a todos los adultos, previa inscripción.

In diesem Monat steht « Die Teilung des Wassers » von Alejo Carpentier auf dem Programm. Die Veranstaltung wird von der Autorin und Herausgeberin Annie Quillon geleitet und von der Lesergruppe Saint-Severins in Zusammenarbeit mit der Mediathek Chalosse Tursan in Saint-Sever angeboten.

Für Erwachsene, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-11-22 par Landes Chalosse