AU-DESSUS DE LA MÊLÉE Montréal

Cédric Chapuis nous fait vivre quinze années de pratique du Rugby, sport vers lequel son père l’a poussé pour qu’il apprenne à devenir «un homme». On découvre avec lui cette nouvelle famille pleine d’humanité: «Moustache», l’entraineur bourru et passionné, les copains hauts en couleur, les supporters du village. On plonge avec eux dans les entrainements, la boue, le bus, les vestiaires, les moments de liesse ou de désespoir. De l’école de rugby à la finale du championnat de France, on partage les matchs, les défaites, les victoires, la vie privée, un peu aussi.

On rit beaucoup mais la tendresse et l’émotion ne sont jamais loin.

Cédric Chapuis a écrit cette pièce et y campe tous les personnages avec le talent qu’on lui connait. Son jeu est toujours parfaitement juste. La mise en scène, impeccablement rythmée, nous donne l’illusion d’être aux

côtés de cette équipe aux accents du sud. Ce spectacle est un hommage au groupe, à l’amitié, à l’engagement, au partage, une réjouissante et brillante leçon de vie qui séduira bien au-delà des amateurs d’ovalie.

Un pur bonheur!

