Randonnée du comité de jumelage du Saint Varentais Au départ du parking du stade Saint-Varent, 29 octobre 2023, Saint-Varent.

Saint-Varent,Deux-Sèvres

Découvrez les paysages Thouarsais à travers 3 circuits de randonnées : 9, 13 et 16 kms pour les plus sportifs. Un arrêt gourmand est programmé sur le parcours et une saucisse party vous sera proposée à l’arrivée.

Départ entre 8h00 et 10h..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 . .

Au départ du parking du stade Rue de la Grande Versenne

Saint-Varent 79330 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Discover the Thouarsais countryside on 3 hiking trails: 9, 13 and 16 kms for the more sporty. There will be a gourmet stop along the way, and a sausage party on arrival.

Departure between 8am and 10am.

Descubra la campiña de Thouarsais en 3 rutas: 9, 13 y 16 km para los más deportistas. Habrá una parada gastronómica por el camino y una fiesta de salchichas a la llegada.

Salida entre las 8h y las 10h.

Entdecken Sie die Landschaften von Thouarsais auf drei Wanderstrecken: 9, 13 und 16 km für die Sportlichsten. Auf der Strecke ist eine Schlemmerpause eingeplant und am Ziel wird Ihnen eine Wurstparty angeboten.

Abfahrt zwischen 8.00 und 10.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-14 par Maison du Thouarsais