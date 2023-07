Excursion au Parc animalier des Pyrénées ou au parc Chlorofil Au départ de Lourdes, avenue du Paradis Lourdes, 27 juillet 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le jeudi 27 juillet 2023, partez à la découverte du Parc Animalier des Pyrénées ou du parc d’accrobranche Chlorofil depuis Lourdes.

> Horaire Aller :

– Départ 13h30 Parking du Paradis

– Dépose 13h50 au Parc Animalier

– Dépose 14h au Parc Chlorofil

> Horaire Retour :

– Départ 17h30 Parc Chlorofil

– Dépose 17h45 au Parc Animalier

– Dépose 18h15 au Parking du Paradis

Prix du transport uniquement :

– 10€ par personne (à partir de 15 ans)

– 7.5€ pour les enfants (4 ans à 14 ans)

– Gratuit moins de 4ans

Prix des parcs :

– Chloro’fil :

— 24€ par personne Adulte

— 20€ pour les enfants (11 ans à 14 ans)

— 16€ pour les enfants (7 ans à 10 ans)

— 14€ pour les enfants (4 ans à 6 ans)

— Gratuit moins de 4ans

– Parc Animalier :

— 22€ par personne + 12 ans

— 15.5€ par personne -12 ans

Gratuit – de 3ans

Réservations :

– par téléphone au 05 62 94 32 96

– sur place au kiosque de la Porte St Joseph (ACTL) ouvert 7/7 jours de 09h15 – 12h15 et 13h15 – 17h15

– sur le site via le lien ci-dessous..

On Thursday, July 27, 2023, set off from Lourdes to discover the Parc Animalier des Pyrénées or the Chlorofil adventure park.

> Schedule One way :

– Departure 1:30 pm Parking du Paradis

– Drop-off 1:50 pm at Parc Animalier

– Drop-off 2pm at Parc Chlorofil

> Return schedule :

– Departure 5:30 pm Parc Chlorofil

– Drop off 5:45pm at Parc Animalier

– Drop off 18h15 at Parking du Paradis

Price of transport only :

– 10? per person (15 years and over)

– 7.5? for children (aged 4 to 14)

– Free for children under 4

Park prices :

– Chloro?fil :

— 24? per person Adult

— 20? for children (aged 11 to 14)

— 16? for children (7 to 10 years)

— 14? for children (4 to 6 years)

— Free for children under 4

– Animal Park :

— 22? per person + 12 years

— 15.5? per person -12 years

Free for children under 3

Reservations :

– by telephone on 05 62 94 32 96

– on site at the Porte St Joseph kiosk (ACTL) open 7/7 days from 09.15am – 12.15pm and 1.15pm – 5.15pm

– on the website via the link below.

El jueves 27 de julio de 2023, salga de Lourdes para descubrir el Parc Animalier des Pyrénées o el parque de aventuras Chlorofil.

> Horarios Viaje de ida :

– Salida a las 13h30 Parking du Paradis

– Salida a las 13h50 del Parque de los Animales

– Salida a las 14h en el Parque Chlorofil

> Horario de vuelta :

– Salida 17h30 Parc Chlorofil

– Salida a las 17h45 del Parque Animalier

– Salida a las 18h15 del Parking du Paradis

Precio del transporte únicamente :

– 10 por persona (a partir de 15 años)

– 7,5? por niño (de 4 a 14 años)

– Gratis para los menores de 4 años

Precios del parque :

– Cloro?fil :

— 24? por persona para adultos

— 20? por niño (de 11 a 14 años)

— 16? por niño (de 7 a 10 años)

— 14? por niño (de 4 a 6 años)

— Gratis para menores de 4 años

– Parque de animales :

— 22? por persona + 12 años

— 15,5? por persona menor de 12 años

Gratis para menores de 3 años

Reservas :

– por teléfono al 05 62 94 32 96

– in situ en el quiosco de Porte St Joseph (ACTL), abierto los 7 días de la semana de 9.15 a 12.15 h y de 13.15 a 17.15 h

– en el sitio web a través del enlace siguiente.

Am Donnerstag, den 27. Juli 2023, können Sie von Lourdes aus den Tierpark der Pyrenäen oder den Hochseilgarten Chlorofil erkunden.

> Fahrplan Hinfahrt :

– Abfahrt 13.30 Uhr Parking du Paradis

– Absetzen 13.50 Uhr am Tierpark

– Abfahrt 14:00 Uhr am Park Chlorofil

> Zeitplan für die Rückfahrt :

– Abfahrt 17.30 Uhr Parc Chlorofil

– Absetzen 17.45 Uhr am Parc Animalier

– Absetzen 18.15 Uhr am Parking du Paradis

Preis nur für den Transport :

– 10? pro Person (ab 15 Jahren)

– 7,5? für Kinder (4 Jahre bis 14 Jahre)

– Kostenlos für Kinder unter 4 Jahren

Parkgebühren:

– Chloro?fil :

— 24? pro Person Erwachsene

— 20? für Kinder (11 bis 14 Jahre)

— 16? für Kinder (7 bis 10 Jahre)

— 14? für Kinder (4 bis 6 Jahre)

— Kostenlos für Kinder unter 4 Jahren

– Tierpark :

— 22? pro Person + 12 Jahre

— 15.5? pro Person unter 12 Jahren

Kostenlos für Kinder unter 3 Jahren

Reservierungen:

– telefonisch unter 05 62 94 32 96

– vor Ort am Kiosk der Porte St Joseph (ACTL), geöffnet 7/7 Tage von 09:15 – 12:15 und 13:15 – 17:15 Uhr

– auf der Website über den unten stehenden Link.

