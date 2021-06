Au delà, vu d’ici – LA CAVALE Studio Le Regard du Cygne, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Paris.

le samedi 18 septembre à Studio Le Regard du Cygne

Spectacle de danse À l’origine, un plateau. Un sol carré fait de bois, de métal, de câbles, de tubes, silencieux, inerte. Vient une femme. Une danseuse, et son cortège d’émotions, de techniques, d’histoires. De l’instant où son corps se pose sur le plateau, ils s’éveillent. Le sol s’exprime, craque, sonne, résonne sous ses pas ; il emplit l’air de vibrations, de percussions. Ses sonorités traversent la danseuse, habitent ses gestes, son esprit, habillent l’instant. Leurs énergies se rencontrent, se mêlent et se confrontent, ils s’enivrent l’un l’autre, et l’on ne sait plus qui entraîne l’autre dans ce qui se déroule sous nos yeux. Depuis notre place, tout autour du plateau comme pour une cérémonie rituelle, nous, spectateurs, voyons l’élan vital se déployer, s’emparer de l’espace, connecter l’humain et la matière, se propager dans l’air jusqu’à nous, nous inclure dans la vibration originelle à l’oeuvre. Quelque chose d’intérieur, d’extérieur, de divin. Une connexion qui plonge au plus profond des choses et s’élève toujours plus. Avec l’envie de révéler ce que l’on ne soupçonne pas, La Cavale s’empare des matières – corps, son, scénographie – pour les faire communier, renouvelant notre perception des choses, faisant de la danse l’outil de la connexion à l’esprit endormi des éléments.

sur inscription

Studio Le Regard du Cygne 210 rue de Belleville 75020 Paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris



