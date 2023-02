Au-delà, rituels pour un nouveau monde Lafayette Anticipations, 15 février 2023, Paris.

Du mercredi 15 février 2023 au dimanche 07 mai 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 13h00 à 19h00

. gratuit

Comment se reconnecter avec les cycles du vivant ? Quels espaces laisse-t-on à la vie et à la mort, et que permettent-ils ? Comment guérir un monde meurtri ? La Fondation Lafayette Anticipations est heureuse de présenter l’exposition Au-delà, imaginée par la commissaire d’exposition Agnes Gryczkowska, qui tente, grâce aux oeuvres, l’ouverture de nouvelles perspectives pour notre manière d’être au monde.

Cette exposition se présente comme un voyage et rassemble une quarantaine d’œuvres issues d’horizons, d’époques et de champs variés. De la peinture à la sculpture, de la musique à la mode, Au-delà s’intéresse à une certaine approche de la vie célébrée dans les mondes païens et sacrés, ainsi qu’à de possibles renaissances au travers de rituels qui proposent d’autres façons d’être au monde.

L’exposition donne à voir des œuvres produites pour l’occasion et des objets datant de plusieurs centaines d’années avant notre ère. Au moment où nous cherchons à imaginer des mondes nouveaux, comment faire dialoguer le passé avec le présent ? Comment penser un futur désirable en apprenant de temps anciens et d’idées millénaires ? Que nous apprennent ces stèles du Louvre ou ces œuvres cycladiques sur notre rapport au monde ? Comment résonnent-elles avec des pièces plus actuelles ? Plutôt que d’opposer le passé au présent, cette exposition fait dialoguer ces œuvres les unes avec les autres et interroge sur les résonances des rituels d’antan avec ceux d’aujourd’hui.

L’exposition Au-delà est un voyage qui invite à la métamorphose et s’intéresse à l’énigme de la vie. Le sujet du rituel – de ce qui nous fait chanter, pleurer ou danser – raconte une part d’histoire de notre humanité et dessine aussi celle que nous espérons inventer.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

Contact : https://www.lafayetteanticipations.com/fr

© Korakrit Arunanondchai 2022 Korakrit Arunanondchai et Alex Gvoijic, Songs for living, 2021