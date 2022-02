Au-delà du quatuor MUba Eugène Leroy Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Au-delà du quatuor MUba Eugène Leroy, 10 mai 2022, Tourcoing. Au-delà du quatuor

MUba Eugène Leroy, le mardi 10 mai à 20:00

Ces deux œuvres écrites pour les cordes figurent parmi les lettres de noblesse de Brahms et de Mendelsohnn, compositeurs tout deux natifs d’Hambourg. ​ Romantisme juvénile pour l’octuor de Mendelssohnn et œuvre de maturité pour Brahms, elles élargissent le quatuor à cordes pour tendre vers une écriture orchestrale. ​ **Musiciens:** Ayako Tanaka (violon), Pablo Schatzman (violon), Geoffrey Holbe (violon), Louis Barme (violon), Loan Cazal (alto), Clement Holvoet (alto), Gregorio Robino (violoncelle), Fabrice Bihan (violoncelle).

9€ / 7€ / 5€ / 3€

​ Ayako Tanaka, super soliste de L’orchestre National de Lille a réuni à l’occasion de ce concert ses amis musiciens et collègues de l’orchestre. MUba Eugène Leroy 2 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T20:00:00 2022-05-10T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu MUba Eugène Leroy Adresse 2 rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville MUba Eugène Leroy Tourcoing Departement Nord

MUba Eugène Leroy Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Au-delà du quatuor MUba Eugène Leroy 2022-05-10 was last modified: by Au-delà du quatuor MUba Eugène Leroy MUba Eugène Leroy 10 mai 2022 MUba Eugène Leroy Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord