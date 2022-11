AU-DELÀ DES PAS Teyran, 17 novembre 2022, Teyran.

Au-delà des pas, du 17 au 19 novembre 2022. Trois soirées pour mettre la danse en perspective, entrevoir ce qu’elle implique et les potentialités qu’elle ouvre : une discipline, un mode d’expression, un accord collectif, un croisement des êtres et des arts…

En partenariat avec la CCGPSL, l’école Top dance, l’association du Moment et la MJC.

1. STUDIOS OUVERTS

Les prémices d’un spectacle

Jeudi 17 novembre, 20h rdv devant la MJC

Découvrez l’apprentissage, les répétitions, la composition d’une chorégraphie, l’évolution de son interprétation, l’organisation scénographique…

Portes ouvertes en trois temps : danse classique avec Sylvie Richaud (Top dance), modern’jazz avec Aurélie Guibout (Top dance), contemporain avec Maryline Ferro (Association du Moment et MJC).

2. UNE EXPÉRIENCE

« Indes Galantes », film documentaire réalisé par Philippe Béziat (2020, 1h48). Séance accompagnée par Jéhanne Bréchet-Bouix, enseignante d’analyse filmique et d’histoire du cinéma.

Vendredi 18 novembre, 20h, salle de projection médiathèque

C’est une première pour trente danseurs de hip-hop, krump, break, voguing… Une première pour le metteur en scène Clément Cogitore et pour la chorégraphe Bintou Dembélé. Et une première pour l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer danse urbaine et chant lyrique, ils réinventent ensemble le chef-d’œuvre baroque de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes. Des répétitions aux représentations publiques, c’est une aventure humaine et une rencontre aux enjeux politiques que nous suivons : une nouvelle génération d’artistes peut-elle aujourd’hui prendre la Bastille ?

3. UN VOYAGE

« Tablao flamenco, concert à danser de flamenco traditionnel et autres fantaisies »

Samedi 19 novembre, 20h30 salle des fêtes.

Issu de la rencontre entre les danseuses contemporaines et flamenco de la Cie Les Herbes folles et de talentueux musiciens, ce cuadro originaire de Montpellier donne à voir et à écouter un flamenco très personnel. Un programme traditionnel et éclectique mêlant danse, guitare, chant et… piano. Un voyage musical et chorégraphique mêlant diverses sources d’inspiration, telles les musiques sud-américaines ou afro-cubaines, croisant tradition et modernité, références populaires et savantes, sons acoustiques et électroniques, pour une musique et une danse vivante, exigeantes, toujours pleines de fraîcheur et de spontanéité.

Distribution : Julie Sapy (danse), Jules Meneboo (guitare), Miguel Ramírez (chant), David Rekkab (piano). Production : Compagnie Les Herbes folles.

Gratuit. Inscription impérative : 04 67 16 19 13 ou culture@ville-teyran.fr

