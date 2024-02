Au-delà des mots. Dialogue théatral et rêveries Théâtre de Poche Saint-Brieuc, vendredi 23 février 2024.

Au-delà des mots. Dialogue théatral et rêveries Théâtre de Poche Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Au-delà des mots est une invitation au voyage ou deux personnes se rencontrent, échangent et s’aventurent dans ce qui semble être une rêverie.

A et C décident de s’éloigner du groupe pour partir ailleurs, vers un au-delà ou ils revisitent des sensations et jouent avec le temps.

Au final, l’un partira plus loin tandis que l’autre décidera de retrouver le groupe, pourquoi et comment ? Ce n’est ni le début ni la fin d’une histoire mais une suspension. C’est un luxe de voyager et un plaisir de trouver un sens sans l’avoir cherché, c’est la qualité du théâtre de l’absurde. Il faut lâcher un espace pour en trouver un autre.

L’imagination du public est sollicitée pour suivre ces deux personnages sur les chemins de l’évasion au-delà en toutes complicités.

Spectacle à partir de 10 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 20:30:00

fin : 2024-02-23 22:00:00

Théâtre de Poche 6 rue de la Tullaye

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne contact@cie-quaiouest.fr

