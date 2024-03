Au-delà des apparences de Bernard Descamps L’Imagerie Lannion, samedi 23 mars 2024.

Après des études de biologie, Bernard Descamps, né en 1947, devient pleinement photographe en 1975. Voyageur inlassable, il parcourt par la suite l’Afrique et l’Asie à partir des années 1980, à la rencontre de leurs habitants et de leurs coutumes, que ce soit au Maroc, au Niger, en Inde, au Vietnam, etc. Sans pour autant proposer une photographie de reportage ou bien de voyage, il est l’auteur d’une œuvre formelle très maîtrisée, qui porte de manière étendue sur la question du paysage, se souciant autant de comment celui-ci est représenté que des façons de l’habiter. Quand il photographie les Pygmées en Centrafrique, les Peuls au nord du Mali, les pêcheurs à Madagascar ou encore les Berbères dans le Haut Atlas marocain, son regard s’oriente sur leur présence dans leur environnement, que ce soit la forêt, le rivage ou le désert.

Avec l’adoption du format carré dans les années 1990, il systématise son travail de cadrage au plus près des éléments, jouant dans ses compositions sur le hors champ et sur l’équilibre entre les vides et les pleins. Il privilégie dès lors les compositions fragmentaires, comme tronquées, quitte à parfois couper le sujet de ses images. Le long des pentes de l’Etna ou au bord des côtes islandaises, ses compositions tendent alors de plus en plus vers l’abstraction, jusqu’à ce que la montagne, la neige et la mer occupent tout l’espace. Les photographies de Bernard Descamps sont autant d’invitations à dépasser les représentations du monde tel qu’il nous est donné à voir, pour aller au-delà des apparences. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-06-15 12:30:00

L’Imagerie 19 Rue Jean Savidan

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

