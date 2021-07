Paris Cimetière de Montmartre Paris Au-delà de l’ombre Cimetière de Montmartre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Au-delà de l’ombre Cimetière de Montmartre, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 29 au 31 juillet 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 16h à 17h

gratuit

Déambulation poétique et musicale dans les cimetières parisiens Une personne masquée attend les spectateurs derrière les portes imposantes d'un cimetière. elle est là pour nous accompagner à la rencontre de différents personnages, des présences familières dont la perte a rythmé ses années. Nous découvrons, à ses côtés, ceux qui ont marqué son existence, à travers leurs récits de vie mais aussi de leurs morts. Chacune de ces histoires nous donnera les clés du passé du mystérieux guide. Grâce à leurs chants, leurs poèmes, leurs danses, nous traverserons des moments de mort, de deuil, de consolation, de bonheur, mais surtout de vie. Leurs mots, qui sont aussi ceux d'Aimé Césaire, d'Anne Sylvestre, de Boris Vian, François Rabelais ou encore de Rilke et de Shakespeare, nous offriront autant de manières singulières d'appréhender nos vies et notre mort. Le programme étant susceptible d'évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces in- formations Cimetière de Montmartre 20, avenue Rachel Paris 75018

2 : Blanche (184m) 2, 13 : Place de Clichy (324m)

Contact :La Rookerie 0652251325 contact@rookerie.fr https://www.rookerie.fr/ https://www.facebook.com/Rookerie

Date complète :

2021-07-29T16:00:00+02:00_2021-07-29T17:00:00+02:00;2021-07-30T16:00:00+02:00_2021-07-30T17:00:00+02:00;2021-07-31T16:00:00+02:00_2021-07-31T17:00:00+02:00

Cimetière de Montmartre Adresse 20, avenue Rachel Ville Paris