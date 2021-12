Genève MEG Genève Au-delà de l’exposition « Injustice environnementale – Alternatives autochtones » MEG Genève Catégorie d’évènement: Genève

L’exposition «Injustice environnementale – Alternatives autochtones» est l’aboutissement d’un long travail collectif. Cependant, c’est aussi le point de départ de nouvelles collaborations particulièrement riches entre le MEG, les artistes et toutes les personnes aux quatre coins de la planète qui ont pris part à sa conception. Cette visite propose d’aborder l’exposition non sous l’angle de ce qu’elle est déjà, mais sous l’angle de tout ce qu’elle est vouée à devenir. **Important: il est désormais obligatoire de présenter un certificat COVID pour entrer au MEG.** L’accès au MEG n’est autorisé qu’avec un certificat COVID et un code QR valide (2G). Le certificat COVID est requis à partir de l’âge de 16 ans. Un document d’identification officiel (carte d’identité, passeport, etc.) doit être présenté en même temps que le certificat COVID. Aucune donnée n’est retenue lors du contrôle du certificat COVID.

CHF 12.- (normal) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

Visite thématique avec Damien Kunik, conservateur du département Asie au MEG. Exposition temporaire. Le dimanche 23 janvier à 14h30 MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève

