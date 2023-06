Au-delà de la pénétration La reine blanche Paris, 21 octobre 2023, Paris.

Le jeudi 09 novembre 2023

de 14h30 à 15h40

Le jeudi 16 novembre 2023

de 14h30 à 15h40

Du samedi 21 octobre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

samedi

de 20h00 à 21h10

mardi, jeudi

de 21h00 à 22h10

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

Tarifs=

20€ → Plein

15€ → Réduit ( séniors | résidents du 18e | Pôle emploi | étudiants et minima sociaux )

10€ → — 26 ans

Frais de réservation=

nul → En guichet

2€ → Par internet sur la totalité de la commande en ligne

Exploration de la sexualité : Un spectacle d’utilité publique brise les tabous

Spectacle d’utilité publique

Dans cette première adaptation au théâtre du best-seller féministe de Martin Page, un homme, troublé par la sexualité dont il a hérité, s’interroge (et nous avec) sur la pratique de la pénétration comme modèle dominant. Avec délicatesse, humour, intelligence et une dose d’anticonformisme, il bouscule tendrement nos idées reçues et nous embarque dans sa quête à l’imaginatif et réjouissant humanisme.

↘Production Cie Tête chercheuse

↘Avec le soutien de L’Adami (Bourse Déclencheur/Aide à la conception & Aide à la création), Le Delta – Province de Namur (résidence de recherche), Le TGP – centre dramatique national de Saint-Denis (dans le cadre de ses compagnonnages), Théâtre Le Hublot – Colombes (résidence de création), La Ménagerie de verre – Paris (dans le cadre du StudioLab), Village d’auteurs – Groupe Ouest (résidence d’écriture du projet)

La reine blanche 2 bis Pass. Ruelle 75018 Paris

