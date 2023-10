Halloween, préparez vos bonbons! Au déjeuner sur l’herbe Saint-Léon-sur-Vézère, 31 octobre 2023, Saint-Léon-sur-Vézère.

Saint-Léon-sur-Vézère,Dordogne

Préparez vos bonbons! Atelier maquillage à partir de 14h . Défilé des enfants à partir de 18h, dans les ruelles, en compagnie de poney Angelo. Signalez-vous avec une bougie si vous avez des bonbons! Merci! En cas de pluie, défilé annulé.

Au déjeuner sur l’herbe

Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Prepare your sweets! Make-up workshop from 2pm. Children’s parade from 6 p.m. in the alleyways, accompanied by Angelo the pony. Be sure to bring a candle if you have candy! Thank you! In case of rain, parade cancelled

¡Prepara tus dulces! Taller de maquillaje a partir de las 14 h. Desfile infantil a partir de las 18:00, por las callejuelas, acompañado por el poni Angelo. No olvide traer una vela si lleva caramelos Muchas gracias Desfile anulado en caso de lluvia

Halten Sie Ihre Süßigkeiten bereit! Schminkworkshop ab 14 Uhr. Kinderumzug ab 18 Uhr durch die Gassen in Begleitung des Ponys Angelo. Melden Sie sich mit einer Kerze, wenn Sie Süßigkeiten haben! Danke! Bei Regen wird die Parade abgesagt

