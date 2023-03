Rencontre avec la passion au dé d’ argent Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Rencontre avec la passion au dé d’ argent, 1 avril 2023, Clermont-Ferrand. Rencontre avec la passion 1 et 2 avril au dé d’ argent Depuis ma première robe de mariée , il y a 27 ans, je ne vis que pour ça ! Sublimer la femme !

Vous pouvez aller voir quelques unes de mes créations sur mon site internet https://audedargent.fr/

Vous faire partager ma passion, sublimer la femme pour son mariage ou pour une autre occasion, en vous expliquant toutes les étapes, pour arriver à LA ROBE ou LA TENUE.

– le choix de la coupe pour cacher les petits défauts de chacune, et mettre en valeur les formes souhaitées

– le choix des matières, pourquoi celle-ci plus qu’une autre…

– le savoir-faire à la française avec la dentelle cousue à la main,

– l’échange entre votre couturière / créatrice pour faire disparaître les craintes du vêtement sur mesure Profitez des JEMA pour venir découvrir mon métier passion et mes dernières créations ! au dé d’ argent 5 rue de la treille 63000 Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://audedargent.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/au_de_dargent/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0650574821 »}, {« type »: « email », « value »: « isabelle.mayrand@bbox.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/mayrandisa »}] [{« link »: « https://audedargent.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T09:00:00+02:00 – 2023-04-01T20:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T19:00:00+02:00 créatrice de robe de mariée vêtement sur mesure alba photographie

