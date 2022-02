AU CROISEMENT DE L’ART ET DE LA TECHNIQUE : L’AVENTURE INTERPRÉTATIVE Collège des Bernardins, 14 mars 2022, Paris.

AU CROISEMENT DE L’ART ET DE LA TECHNIQUE : L’AVENTURE INTERPRÉTATIVE

Collège des Bernardins, le lundi 14 mars à 19:30

Si l’interprète cherche à s’approprier l’œuvre pour mieux la traduire, il ne peut néanmoins manquer de fidélité à l’auteur. Quelles sont dès lors les limites à l’interprétation et au travail d’actualisation de l’œuvre interprétée ? Entre choix et limites, liberté et fidélité… qu’est-ce qu’une interprétation réussie ? Le comédien dit un texte. Le musicien joue une partition. Le danseur adapte une chorégraphie. L’exégète met à jour le sens d’un texte. Aucun d’entre eux n’est auteur ou compositeur de l’œuvre interprétée. La maîtrise technique semble donc ici essentielle pour mener à bien un travail qui relève avant tout de l’exécution et non de la création. L’interprète sert l’auteur. Pourtant cette œuvre ne saurait exister pleinement sans la mise à jour qu’il entreprend. Celle-ci suppose une appropriation ou une compréhension qui font de l’interprète un authentique artiste ou encore un traducteur proposant une approche singulière du texte qu’il travaille. Comédien, musicien, danseur, exégète, entretiennent donc un rapport bien particulier au texte ou à la partition. Comment le qualifier ? Quelle est la nature de ce lien qui n’est ni de l’ordre de la création pure ni de l’ordre de la mise en œuvre d’une technique ? L’interprète doit-il suivre, avec précision et exactitude, l’œuvre originale et les conventions du contexte de création ? Ou doit-il s’en affranchir et la moderniser ? Est-il possible et souhaitable, à travers un travail de recherche scientifique, de reproduire l’œuvre conformément à la volonté de l’auteur ? Ou, au contraire, faut-il avant tout servir la compréhension et la sensibilité du public ? Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/au-croisement-de-lart-et-de-la-technique-laventure-interpretative

