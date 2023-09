Visite commentée Les Champs Libres, habitat participatif à Nantes Au croisement de la rue Jane Misme et du boulevard Joliot Curie, 44200 Nantes Nantes, 14 octobre 2023, Nantes.

Visite commentée Les Champs Libres, habitat participatif à Nantes Samedi 14 octobre, 10h30 Au croisement de la rue Jane Misme et du boulevard Joliot Curie, 44200 Nantes

À l’occasion de la 8e édition des Journées nationales de l’architecture et en lien avec ses missions de sensibilisation auprès du grand public, le CAUE de Loire-Atlantique vous invite à découvrir des réalisations récentes sélectionnées dans le cadre du prix départemental Aperçus 2023.

Aux côtés de l’architecte, vous êtes invité à venir participer à la visite commentée de l’opération Les Champs Libres.

L’opération des « Les Champs Libres » prend place dans un quartier de faubourg, au Sud de la Loire entre la Sèvre et l’hôpital Saint-Jacques. S’y mêlent des alignements de maisons 1900 et des immeubles collectifs des années 80. Elle est implantée dans un cœur d’îlot arboré, et mise à distance du boulevard par une voie en impasse.

« Les Champs Libres » est un projet participatif de logements en accession abordable et locatifs sociaux : 19 logements ont été réalisés, dont 14 intermédiaires en petits collectifs, 5 maisons individuelles neuves et une maison existante rénovée côté boulevard. le projet s’inscrit dans une dynamique lancée par la métropole nantaise dont l’objectif est de soutenir la qualité environnementale des constructions au travers de solutions constructives et de matériaux innovants. Des ateliers participatifs, accompagnés par le cabinet spécialisé Wigwam, ont donné naissance à un village composé de 5 entités bâties allant de la maison patio au micro collectif avec des appartements en duplex, en rez-de-chaussée avec des espaces extérieurs ou encore en étages avec terrasses. Des espaces partagés sont aussi nés des réflexions communes comme la buanderie, le séchoir et la terrasse commune. Chaque habitant a pu personnaliser son aménagement, accompagné par les architectes, exprimant ainsi la diversité des modes d’habiter. L’objectif est de mettre au cœur du processus architectural les habitants dans l’émergence du projet.

Le besoin de nature a permis de conserver la quasi-totalité des arbres existants pour offrir un écrin végétal qualitatif. Les jardins communs sont principalement composés d’arbres fruitiers et de baies comestibles. Le projet respecte la réglementation RT2012-10% et atteint le niveau 2 de matériaux biosourcés. Les habitants se sont engagés auprès de la ville à diminuer de façon significative leurs déchets et le nombre de bacs utilisés a été diminué par rapport à la norme en vigueur.

L’ambiance générale reprend l’idée du village dans la ville, avec la présence majoritaire du bois en bardages et clôtures, et d’une végétation « rurale », où les arbres remarquables existants ont été conservés.

Texte : CAUE de Loire-Atlantique, d’après un texte du maître d’œuvre

Concepteurs : Tica architectes et urbanistes.

Maîtrise d’ouvrage : MFLA GHT / Atlantique Habitations.

Bureaux d’études : SISBA et Ingeligno, Aireo, Wigwam, Symbiance, Campo, Ceramide, LCA constructions bois, Profibres

Pour plus d’information : https://www.apercus44.fr/decouvrez-les-realisations/

