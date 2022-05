Au creux de l’oreille > Festival famille, 22 octobre 2022, .

Au creux de l’oreille > Festival famille

2022-10-22 – 2022-10-26

Débutez les vacances de la Toussaint en partageant en famille spectacles, parcours ludiques et ateliers.

Un programme pour s’émouvoir, s’enthousiasmer, apprendre et créer !

Samedi 23 et dimanche 24

Spectacles :

“Bestiaire” par le Cie Bal – Jeanne Mordoj les 22 et 23 à 15h

“Mount Batulao” par la Cie Maryse les 22 et 23 à 16h

“L’ange pas sage” par la Cie Voix Off – Damien Bouvet le 22 à 17h30

“Un flocon dans ma gorge” par la Cie Jabberwock le 23 à 17h30

—-

Lundi 24 et mardi 25 à 14h30

Atelier sonore autour de la voix par Jean-Christophe Désert

—-

Mercredi 26 à 16h

Visite “A petit pas, l’abbaye s’ouvre à toi”

Débutez les vacances de la Toussaint en partageant en famille spectacles, visites et ateliers.

Un programme pour s’émouvoir, s’enthousiasmer, apprendre et créer !

Du samedi 22 au mercredi 26 octobre

Spectacles, ludothèque, atelier, visite ludique, librairie et goûter

resa@noirlac.fr +33 2 48 96 17 16 https://www.abbayedenoirlac.fr/lagenda/au-creux-de-loreille-festival-animations-jeune-public-cher/

Débutez les vacances de la Toussaint en partageant en famille spectacles, parcours ludiques et ateliers.

Un programme pour s’émouvoir, s’enthousiasmer, apprendre et créer !

Samedi 23 et dimanche 24

Spectacles :

“Bestiaire” par le Cie Bal – Jeanne Mordoj les 22 et 23 à 15h

“Mount Batulao” par la Cie Maryse les 22 et 23 à 16h

“L’ange pas sage” par la Cie Voix Off – Damien Bouvet le 22 à 17h30

“Un flocon dans ma gorge” par la Cie Jabberwock le 23 à 17h30

—-

Lundi 24 et mardi 25 à 14h30

Atelier sonore autour de la voix par Jean-Christophe Désert

—-

Mercredi 26 à 16h

Visite “A petit pas, l’abbaye s’ouvre à toi”

© DR

dernière mise à jour : 2022-04-01 par