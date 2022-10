Au creux de l’hiver

2022-12-10 – 2022-12-10 EUR 7.5 7.5 L’hiver est là. Il neige doux, il neige blanc… Un petit feu de bois, une cabane enchantée et un corps en mouvement dans un amas de matière qui s’éveille en douceur aux merveilles de l’hiver.

Une création sensible et poétique sur la magie de l’hiver.



A la suite de la représentation petits et grands sont invités à jouer dans la magie de l’hiver.



Cie Pépita

Dès 9 mois Solo danse et matières.

