« Au crépuscule, un petit air de Jules Verne… » Atelier-musée du chapeau Chazelles-sur-Lyon Catégories d’évènement: Chazelles-sur-Lyon

Loire

« Au crépuscule, un petit air de Jules Verne… » Atelier-musée du chapeau, 14 mai 2022, Chazelles-sur-Lyon. « Au crépuscule, un petit air de Jules Verne… »

Atelier-musée du chapeau, le samedi 14 mai à 19:00

– « Monsieur le Directeur, je vois des choses étranges depuis quelques temps à l’étage des machines ! Il y a…des…des ombres…des silhouettes…ou peut-être des échos d’une autre époque ! – Allons, c’est impossible mon cher, vous avez la berlue ! Nous savons tous que le Musée a une âme, mais tout de même… » _-Extrait d’une conversation privée, informations confidentielles-_ Et si le crépuscule donnait l’occasion aux machines du Musée de vous chuchoter à quel point elles ont parfois l’air d’être sorties de chez Jules Verne ?… Approchez, la faille spatio-temporelle ne s’ouvre que pour ce soir !

Entrée libre

Et si le crépuscule donnait l’occasion aux machines du Musée de vous chuchoter à quel point elles ont parfois l’air d’être sorties de chez Jules Verne ? Atelier-musée du chapeau La Chapellerie 31 rue Martouret, 42140 Chazelles-sur-Lyon Chazelles-sur-Lyon Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chazelles-sur-Lyon, Loire Autres Lieu Atelier-musée du chapeau Adresse La Chapellerie 31 rue Martouret, 42140 Chazelles-sur-Lyon Ville Chazelles-sur-Lyon lieuville Atelier-musée du chapeau Chazelles-sur-Lyon Departement Loire

Atelier-musée du chapeau Chazelles-sur-Lyon Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chazelles-sur-lyon/

« Au crépuscule, un petit air de Jules Verne… » Atelier-musée du chapeau 2022-05-14 was last modified: by « Au crépuscule, un petit air de Jules Verne… » Atelier-musée du chapeau Atelier-musée du chapeau 14 mai 2022 Atelier-musée du chapeau Chazelles-sur-Lyon Chazelles-sur-Lyon

Chazelles-sur-Lyon Loire