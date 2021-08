AU CRÉPUSCULE SUR LE CAROUX Olargues, 24 août 2021, Olargues.

4 6 EUR Balade crépusculaire sur le Caroux à la rencontre du maître des lieux, le célèbre et emblématique mouflon ! Abandonnez-vous à ces paysages magnifiques, à l’heure où le soleil effleure l’horizon… Sortie pour observateurs attentifs et discrets.

Prévoir chaussures de marche, lampe de poche, appareil photo et jumelles.

+33 4 67 97 88 00 http://www.cebenna.org/

