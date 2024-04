Au coucher du soleil Domaine départemental de Méréville Le Mérévillois, samedi 1 juin 2024.

Au coucher du soleil Avez-vous déjà remarqué comme les paysages évoluent non seulement au gré des saisons, mais aussi au fil de la journée ? Cette visite insolite et poétique vous permettra d’arpenter le parc de Mérévill… Samedi 1 juin, 20h00 Domaine départemental de Méréville

Début : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T22:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T20:00:00+02:00 – 2024-06-01T22:00:00+02:00

Avez-vous déjà remarqué comme les paysages évoluent non seulement au gré des saisons, mais aussi au fil de la journée ? Cette visite insolite et poétique vous permettra d’arpenter le parc de Méréville à la lueur des derniers rayons du soleil, qui teintent les fabriques, la végétation et les enrochements de couleurs chaudes, et leur confèrent un air de mystère…

En partenariat avec la Communauté d’Agglomération de l’Étampois Sud-Essonne

Domaine départemental de Méréville 8 rue Voltaire 91660 Le Mérévillois Le Mérévillois 91660 Méréville Essonne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01.64.94.99.10 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@caese.fr »}] Le domaine de Méréville, propriété du Conseil Départemental de l’Essonne depuis 2000, est l’un des plus remarquables jardins pittoresques et anglo-chinois créé à la fin du 18e siècle en France.

De scène en scène, le promeneur d’aujourd’hui découvre sa particularité : être aménagé comme un « tableau naturel » fondé sur l’art de surprendre et d’émerveiller.

L’intérêt environnemental du domaine, qui compte des écosystèmes variés, s’ajoute à l’intérêt patrimonial du site déjà considérable.

L’acquisition du parc par le Conseil départemental de l’Essonne relève d’une détermination politique de réhabilitation, d’aménagement et de valorisation du site. Le Département entend ainsi participer à la valorisation du patrimoine bâti et paysager en conduisant des actions d’information et de sensibilisation sur les parcs et jardins historiques de l’Essonne.

Le parc est ouvert les week-end et en semaine d’avril à octobre lors de visites libres ou guidées.

Se renseigner auprès de l’Office du tourisme de Méréville afin de connaitre le calendrier des visites.

Les groupes scolaires sont accueillis toute l’année. N20 sortie Méréville

©Alexis Harnichard