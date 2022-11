Au Corona bar Marseille 7e Arrondissement Marseille 7e Arrondissement Catégories d’évènement: 13007

Au Corona bar

16 Quai de Rive Neuve Le 16/19 Comédie Marseille Marseille 7e Arrondissement

2022-12-21 20:00:00 – 2022-12-22

13007 EUR 15 22 Rendez-vous au Corona bar !



Où l’on vous servira de succulents échanges, un cocktail au goût exquis avec une dose d’authenticité, une dose de fiction mais surtout une grosse dose d’humour.



Artistes : Kamel, Jean-Jacques Fiorito Une comédie à couper le souffle… Le 16/19 Comédie Marseille 16 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

