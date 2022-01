Au commencement, l’amour / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Au commencement, l’amour / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille, 23 février 2022, Lille. Au commencement, l’amour / Les Concerts du Mercredi à 18h

Opéra de Lille, le mercredi 23 février à 18:00

Récital ——- Bien connue du public lillois pour avoir été **Rodelinda** sous la conduite d’**Emmanuelle Haïm**, la jeune soprano trinidadienne **Jeanine De Bique** revient avec quelques joyaux rarement interprétés. Elle a fait ses études à la Manhattan School of Music avant de se distinguer lors de nombreux concours de chant internationaux. Si Wolf convoque la poésie allemande, c’est vers Shakespeare que Strauss se tourne pour composer les trois premiers lieder de son opus 67, tirés de la scène de folie d’Ophélie dans _Hamlet_. La voix affirmée et la présence puissante de la diva des Caraïbes sont toutes trouvées. Un cycle de mélodies d’André Previn sur des textes de Toni Morrison clôture avec bravoure ce concert. ### Avec **Jeanine De Bique** soprano **Aaron Wajnberg** piano ### Programme **Richard Strauss** (1864-1949) _Drei Lieder der Ophelia_, Op. 67 (poèmes de Karl Joseph Simrock d’après Shakespeare) **Hugo Wolf** (1860-1903) Goethe Lieder (sélection) **Andre Previn** (1929-2019) Honey & Rue (six mélodies sur des poèmes de Toni Morrison)

10 €, sur réservation / Tarif réduit 8 € / Nouveau! Pass Mercredi 5 €

1 heure de pause musicale dans le Grand foyer de l’Opéra de Lille Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-23T18:00:00 2022-02-23T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Opéra de Lille Adresse Place du Théâtre Ville Lille lieuville Opéra de Lille Lille Departement Nord

Opéra de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Au commencement, l’amour / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille 2022-02-23 was last modified: by Au commencement, l’amour / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Opéra de Lille 23 février 2022 lille Opéra de Lille Lille

Lille Nord