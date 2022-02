AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA FORÊT Institut culturel bulgare, 20 janvier 2022, Paris.

AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA FORÊT

du jeudi 20 janvier au vendredi 4 mars à Institut culturel bulgare

20 photographies de Mina Angela Ighnatova dans une ambiance audiovisuelle créée par le compositeur Philippe Mallier racontent les métamorphoses de la Forêt en tant qu’espace et métaphore de la vie. L’exposition « AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA FORÊT » pourrait être vue jusqu’au 6 mars à la galerie de l’Institut culturel bulgare à Paris. AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA FORÊT _Elle était là, bien avant les hommes- cette matrice, qui allait devenir notre civilisation._ _La forêt, qui précède notre monde, a su renaître sous la glace qui la recouvrait, pour nous nourrir._ _Vénérée au cours des siècles dans les mythes païens, la forêt est devenue le symbole du mystérieux et du sauvage, un lieu au-delà des lois, où il est dangereux de s’y aventurer. Au fur et à mesure, les terres cultivées et les villes ont pris de plus en plus de place pour que nous vivions dans le confort qu’est le nôtre aujourd’hui._ _Le progrès a éloigné l’homme de la forêt. Mais alors, les racines de notre imaginaire ne seraient-elles pas cachées dans cette même forêt?_ _Ce projet photographique et musical est un voyage émotionnel à la recherche de la relation ambiguë avec la forêt, celle qui brûle, qui renaît, qui parle, la forêt enchantée, sacrée et profane._ /Un texte de Mina Angela Ighnatova/

Entrée libre

Exposition photographie et son de Mina Angela Ighnatova et Philippe Mallier

Institut culturel bulgare 28 rue de la Boétie, Paris



