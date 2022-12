Au coin du feu Capian, 21 janvier 2023, Capian OT de l'Entre-deux-Mers Capian.

Au coin du feu

26 route de Langoiran Bibliothèque de Capian Capian Gironde Bibliothèque de Capian 26 route de Langoiran

2023-01-21 09:30:00 – 2023-01-21 12:00:00

Bibliothèque de Capian 26 route de Langoiran

Capian

Gironde

Capian

EUR Les Nuits promettent d’être frissonnantes. Et pas seulement de froid ! Le 21 janvier à partir de 09 h 30, on vous attend avec vos histoires les plus effrayantes. La bibliothèque se changera en décor de camping au fin fond de la forêt ! Tente, lumières, lampes torches, chamallows, crépitement de feu, hululement de chouettes, hurlements de loups. Au programme : échange d’histoires qui font peur autour du feu et évidemment quelques chamallows pour se rassurer. Voyage musical avec les bruits de la forêt nocturne Jeu de société escape game “La Nuit des croquemitaines”. Venez en tenue décontractée avec vos plaids, couvertures, coussins et lampes torche.

Les Nuits promettent d’être frissonnantes. Et pas seulement de froid ! Le 21 janvier à partir de 09 h 30, on vous attend avec vos histoires les plus effrayantes. La bibliothèque se changera en décor de camping au fin fond de la forêt ! Tente, lumières, lampes torches, chamallows, crépitement de feu, hululement de chouettes, hurlements de loups. Au programme : échange d’histoires qui font peur autour du feu et évidemment quelques chamallows pour se rassurer. Voyage musical avec les bruits de la forêt nocturne Jeu de société escape game “La Nuit des croquemitaines”. Venez en tenue décontractée avec vos plaids, couvertures, coussins et lampes torche.

+33 5 56 49 35 99 Bibliothèque de Capian

Bibliothèque de Capian

Bibliothèque de Capian 26 route de Langoiran Capian

dernière mise à jour : 2022-12-15 par OT de l’Entre-deux-Mers