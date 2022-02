Au Coin D’la Grange: concert Ziveli Orkestar Creil, 5 mars 2022, Creil.

Au Coin D’la Grange: concert Ziveli Orkestar Creil

2022-03-05 – 2022-03-05

Creil Oise

5 Ils nous avaient manqué nos copains d’Au Coin D’la Rue. C’est enfin le retour de leurs soirées hyper festives et sans œillères.

ZIVELI ORKESTAR

Inspiré par les fanfares Tziganes de Serbie, le Živeli Orkestar est né d’un père yougoslave et d’une mère parisienne. Leur répertoire est comme le Danube, il traverse l’Europe ; de rythmes chauds et sauvages en mélodies envolées. Un périple qui, depuis maintenant 15 ans transporte de la banlieue parisienne aux rives du Bosphore.

WHATEVER NUFUNK

Difficile de ne pas comprendre le genre musical qu’affectionnent les amiénois de Whatever Nufunk. Oui c’est ça : le Nu-Funk, une transe où s’entremêlent le rock, le hip-hop et le funk. Les 6 cavaliers grattent, frappent, slappent, chantent et soufflent pour défendre l’esprit du groove en live.

Ils nous avaient manqué nos copains d’Au Coin D’la Rue. C’est enfin le retour de leurs soirées hyper festives et sans œillères.

ZIVELI ORKESTAR

Inspiré par les fanfares Tziganes de Serbie, le Živeli Orkestar est né d’un père yougoslave et d’une mère parisienne. Leur répertoire est comme le Danube, il traverse l’Europe ; de rythmes chauds et sauvages en mélodies envolées. Un périple qui, depuis maintenant 15 ans transporte de la banlieue parisienne aux rives du Bosphore.

WHATEVER NUFUNK

Difficile de ne pas comprendre le genre musical qu’affectionnent les amiénois de Whatever Nufunk. Oui c’est ça : le Nu-Funk, une transe où s’entremêlent le rock, le hip-hop et le funk. Les 6 cavaliers grattent, frappent, slappent, chantent et soufflent pour défendre l’esprit du groove en live.

reservation.gam@mairie-creil.fr +33 3 44 72 21 40 https://www.gam-creil.fr/

Ils nous avaient manqué nos copains d’Au Coin D’la Rue. C’est enfin le retour de leurs soirées hyper festives et sans œillères.

ZIVELI ORKESTAR

Inspiré par les fanfares Tziganes de Serbie, le Živeli Orkestar est né d’un père yougoslave et d’une mère parisienne. Leur répertoire est comme le Danube, il traverse l’Europe ; de rythmes chauds et sauvages en mélodies envolées. Un périple qui, depuis maintenant 15 ans transporte de la banlieue parisienne aux rives du Bosphore.

WHATEVER NUFUNK

Difficile de ne pas comprendre le genre musical qu’affectionnent les amiénois de Whatever Nufunk. Oui c’est ça : le Nu-Funk, une transe où s’entremêlent le rock, le hip-hop et le funk. Les 6 cavaliers grattent, frappent, slappent, chantent et soufflent pour défendre l’esprit du groove en live.

ZIVELI ORKESTAR

Creil

dernière mise à jour : 2022-01-21 par