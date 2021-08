Au coin des rues de la Tuilerie de Bezanleu Tuilerie de Bezanleu, 18 septembre 2021, Treuzy-Levelay.

Au Coin des Rues de la Tuilerie de Bezanleu vous surprendra à bien des égards…. Dans ce lieu atypique qui ouvre rarement ses portes au grand public (pour l’instant!) venez découvrir des spectacles inédits comme vous n’en verrez pas souvent et des concerts d’artistes franciliens en pleine émergence ! Au programme de ce week-end : **Samedi 18 Septembre (11h – 23h)** Visites commentées de la tuilerie : 11h30 / 12h30 / 13h30 / 18h30 12h30 à 14h30 & 16h à 17h30 – Cie Place Manivelle – “Rétro-balades” _à partir de 12 ans_ Une promenade en cyclo-pousse pour deux personnes, une balade dans les histoires simples et grandioses de femmes et d’hommes. 5 minutes pour découvrir le récit d’un souvenir magnifique. 15h00 – Julie Meynard _Contes_ – _tous publics_ 16h00 – Massa Deme (Burkina Faso) _Concert_ Avec sa voix chaleureuse, empreinte d’émotion et de sensualité, Massa nous livre ses textes éloquents baignés d’une musicalité riche et variée (folk-Mandingue, blues, afrobeat…) Une présence et un engagement sincère qui nous rappellent son cousin, le regretté Victor Deme. 17h45 – Cie I.Si – “iSi & Là” _Duo clownesque et musical_ Spectacle poétique, musical, familial, sans paroles qui parle de surconsommation, de pouvoir, de cruauté, de tendresse. On s’attache à ces deux personnages qui nous évoquent l’ambiance de Jacques Tati, avec des manières à la Chaplin dans un univers de Tim Burton. 18h45 – Fanny Charmont _Concert_ Mélange entre chanson, sons électroniques et textes surréalistes métaphoriques, le monde de Fanny Charmont nous entraine dans des abysses inconnus plus qu’étonnants. 20h00 – Cie Captain Ephémère – “Le Songe de Puck Goodfellow” _Théâtre – Pyrotechnie_ Cette création, librement inspirée de la pièce « Le songe d’une nuit d’été » de William Shakespeare, mêle théâtre classique, humour et féérie. Une invitation à observer la rencontre d’un univers magique et poétique, au monde bien réel des mortels. 21h00 – Roots of Vinyl _Dj Set Afrobeat, Latin, Cumbia, Reggae_ **Dimanche 19 Septembre (11h – 19h)** Visites commentées de la tuilerie : 11h30 / 12h30 / 13h30 11h30 à 14h30 – Cie Place Manivelle – “Rétro-balades” _à partir de 12 ans_ Une promenade en cyclo-pousse pour deux personnes, une balade dans les histoires simples et grandioses de femmes et d’hommes. 5 minutes pour découvrir le récit d’un souvenir magnifique. 14h30 & 16h – Mennel Bakkar _Concert_ Accompagnée de sa guitare Mennel nous fait visiter son univers reprisé de chansons revisitées. 15h15 – Cie L’Eolienne – “Au delà” _Cirque chorégraphié avec un canapé_ _AuDelà_ est une incursion dans l’univers intime de deux corps solitaires. Solitude inventive, poétique, révoltée, parfois absurde ; face à face avec les limites de son propre corps. Puis la rencontre, de son semblable. Même solitude sur même canapé. Et tout à coup le mouvement s’accélère… 16h45 – Cie L’Eolienne – “De Nous” _Duo de main à main avec jets de corps_ _DeNous_ est une traversée de la vie à deux. Retrouvailles ? Dernière étreinte avant séparation ? DeNous est à la frontière entre tendresse et violence, là où les corps tantôt s’écoutent ou bien s’affrontent, se portent, s’envolent ou se rejettent. 17h45 – Cie Les aventuriers de l’imaginaire – “Ce qu’on raconte tout bas” _Contes et chansons grivoises – En langue parlée et en langue des signes française – À partir de 12 ans_ “Quand j’ai eu treize ans, ma grand-mère a commencé à me raconter des histoires. Des histoires que les femmes racontent tout bas, quand les hommes ne sont pas là. Aujourd’hui, c’est à notre tour de vous transmettre ces histoires, en contes et en chansons, pour ceux qui entendent et pour ceux qui voient.”

Entrée Libre

Prendre le temps de déambuler dans la magnifique Tuilerie de Bezanleu et se laisser surprendre par un spectacle de danse, de cirque, de théâtre…

Tuilerie de Bezanleu 7 rue de la Tuilerie 77710 Treuzy-Levelay Treuzy-Levelay Seine-et-Marne



