AU COIN DE LA RUE LA BOULANGERIE Essaion de Paris Paris, dimanche 24 mars 2024.

A la rencontre de Nadia Boulanger. La professeure de composition tyrannique et géniale, la plus cosmopolite de son siècle.Quel point commun y a-t-il entre Michel Legrand, Quincy Jones, Aaron Copland, Astor Piazzolla, Lalo Schifrin, Vladimir Cosma? Une femme aux pouvoirs et aux savoirs exceptionnels, dont la pensée puissante et éternellement moderne invite chacun à prendre la route de « son petit étage supérieur ».Adaptation du livre « Mademoiselle » de Bruno MonsaingeonAuteur : Véronique SouffletMise en scène : Michel DodaneDistribution : Véronique Soufflet et Philippe TarabayDurée : 98 mn

Tarif : 17.00 – 27.50 euros.

Début : 2024-03-24 à 18:00

Essaion de Paris 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris 75