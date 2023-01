Au coeur du volcan Nyaragongo 2017 Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Catégories d’Évènement: Drôme

Vassieux-en-Vercors

Au coeur du volcan Nyaragongo 2017 Vassieux-en-Vercors, 8 février 2023, Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors. Au coeur du volcan Nyaragongo 2017 Vassieux-en-Vercors Drôme

2023-02-08 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-08 21:00:00 21:00:00 Vassieux-en-Vercors

Drôme Vassieux-en-Vercors Film de Patrick Marcel. Un spectacle hallucinant, une vision unique sur les entrailles de la Terre, Des images rares de ce lieu mythique de la vulcanologie.

Projection suivie d’un temps d’échanges avec le réalisateur. +33 6 40 67 72 04 https://www.espelines.com/ Vassieux-en-Vercors

dernière mise à jour : 2023-01-19 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Vassieux-en-Vercors Autres Lieu Vassieux-en-Vercors Adresse Vassieux-en-Vercors Drôme Ville Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors lieuville Vassieux-en-Vercors Departement Drôme

Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vassieux-en-vercors-vassieux-en-vercors/

Au coeur du volcan Nyaragongo 2017 Vassieux-en-Vercors 2023-02-08 was last modified: by Au coeur du volcan Nyaragongo 2017 Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors 8 février 2023 Drôme Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors, Drôme

Vassieux-en-Vercors Vassieux-en-Vercors Drôme