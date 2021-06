Reims Atelier Simon-Marq Marne, Reims Au cœur du vitrail Atelier Simon-Marq Reims Catégories d’évènement: Marne

le samedi 18 septembre à Atelier Simon-Marq Gratuit. Inscription obligatoire. Téléphone du lundi au vendredi de 9h à 18h.

À travers une visite guidée, découvrez les étapes de création d’un vitrail, de l’élaboration du dessin au masticage. Déambulez dans les couloirs de stockage des plaques de verre soufflées à la bouche. Atelier Simon-Marq 9 rue de la Justice, 51100 Reims Reims Quartier Centre Ville Marne

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

