MARCHÉ DE NOËL – VOUVANT Au cœur du village Vouvant, 25 novembre 2023, Vouvant.

Vouvant,Vendée

Le 25 et 26 novembre 2023 se tiendra le traditionnel marché de Noël de Vouvant : 80 exposants, animations et restauration..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 20:00:00. .

Au cœur du village

Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire



The traditional Vouvant Christmas market will be held on November 25 and 26, 2023, with 80 exhibitors, entertainment and catering.

El tradicional mercado navideño de Vouvant se celebrará los días 25 y 26 de noviembre de 2023, con 80 expositores, animación y restauración.

Am 25. und 26. November 2023 findet der traditionelle Weihnachtsmarkt in Vouvant statt: 80 Aussteller, Unterhaltung und Essen.

Mise à jour le 2023-10-27 par Vendée Expansion