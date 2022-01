Au coeur du monde amazigh, au coeur de la littérature jeunesse … Centre Culturel Franco-Berbère Drancy Catégories d’évènement: Drancy

Seine-Saint-Denis

Au coeur du monde amazigh, au coeur de la littérature jeunesse … Centre Culturel Franco-Berbère, 21 janvier 2022, Drancy. Au coeur du monde amazigh, au coeur de la littérature jeunesse …

Centre Culturel Franco-Berbère, le vendredi 21 janvier à 19:00

Nuits de la lecture ! Deuxième ! Une deuxième participation que nous avons voulu sous le signe de la littérature jeunesse, pour que l’amour des mots et de la culture berbère touchent les plus jeunes. Autour d’une rencontre avec Sadia Tabti auteure et illustratrice de la serie des « Tassadit » qui nous présentera sont dernier ouvrage _Tassadit la petite tisseuse_ nous plongerons dans la nouvelle littérature jeunesse inspirée du monde amazigh. Une lecture d’extrait d’autres ouvrages de référence ou tout nouveaux sera aussi proposée. Une plongée au coeur du monde Amazigh, pour faire découvrir l’amour des mots aux plus jeunes. Une rencontre avec la littérature jeunesse qui s’inspire de la culture berbère. Centre Culturel Franco-Berbère 37 boulevard Paul Vaillant Couturier 93700 Drancy Drancy Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Drancy, Seine-Saint-Denis Autres Lieu Centre Culturel Franco-Berbère Adresse 37 boulevard Paul Vaillant Couturier 93700 Drancy Ville Drancy lieuville Centre Culturel Franco-Berbère Drancy Departement Seine-Saint-Denis

Centre Culturel Franco-Berbère Drancy Seine-Saint-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drancy/