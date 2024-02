Au cœur du matrimoine breton Grand Logis – Médiathèque Bruz, mardi 5 mars 2024.

Gaëlle Pairel nous emmène pour une découverte sensible des œuvres et des autrices bretonnes, de 1801 à aujourd’hui ; un voyage littéraire entre présentation historique et lectures à voix haute. Mardi 5 mars, 20h00 1

Du 2024-03-05 20:00 au 2024-03-05 22:00.

Cette traversée est proposée par Gaëlle Pairel, spécialiste du matrimoine littéraire en Bretagne, autrice et éditrice, à l’occasion de la Journée internationale des Droits des femmes.

Grand Logis – Médiathèque 10 av du général de Gaulle. 35170 Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine