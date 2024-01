Au Cœur du Grand Manège Le Cadre noir de Saumur Saumur, vendredi 20 décembre 2024.

Au Cœur du Grand Manège La Loire prend la parole pour présenter son Cadre noir un instant poétique au cœur du Grand Manège, où les écuyers évoqueront pour vous la naissance et l’évolution de l’esprit cavalier de Saumur. 20 22 décembre Le Cadre noir de Saumur Entrée sous réservation des billets

Début : 2024-12-20T21:00:00+01:00 – 2024-12-20T23:00:00+01:00

Fin : 2024-12-22T16:00:00+01:00 – 2024-12-22T18:00:00+01:00

Le Cadre noir de Saumur avenue de l’école nationale d’équitation Saumur 49400 Saint-Hilaire-Saint-Florent Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 41 53 50 80 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie.cadrenoir@ifce.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://cutt.ly/qwLx8k4O »}]

Équitation patrimoine

© B.Lemaire / IFCE