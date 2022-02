Au coeur du feu ! : Visite guidée à deux voix Courchevel Courchevel Catégories d’évènement: Courchevel

Savoie

Au coeur du feu ! : Visite guidée à deux voix Courchevel, 18 février 2022, Courchevel. Au coeur du feu ! : Visite guidée à deux voix Courchevel Tourisme 9 rue de l’église Courchevel

2022-02-18 16:30:00 – 2022-02-18 18:30:00 Courchevel Tourisme 9 rue de l’église

Courchevel Savoie Dans le cadre du Festival International d’Art Pyrotechnique, découvrez avec un guide et un artificier professionnel, les coulisses du festival à Courchevel 1850. Histoire des feux d’artifices, des évènements dans la station, au plus près du pas de tir ! info@courchevel.com +33 4 79 08 00 29 Courchevel Tourisme 9 rue de l’église Courchevel

Lieu Courchevel Adresse Courchevel Tourisme 9 rue de l'église Ville Courchevel

