Au cœur du bois + rencontre réalisateur Belfort, 22 mars 2022, Belfort.

Au cœur du bois + rencontre réalisateur Belfort

2022-03-22 – 2022-03-22

Belfort Territoire-de-Belfort

EUR 4 4 Mardi 22 mars à 20h15, projection du documentaire AU CŒUR DU BOIS de Claus Drexel, suivie d’une rencontre avec le réalisateur ! Dans le cadre du festival Diversité et du Printemps du cinéma (tarif unique de 4€).

France | 2021 | 1h30 | Documentaire

Dans le légendaire Bois de Boulogne, Samantha, Isidro, Geneviève et les autres font le plus vieux métier du monde.

Entre confidences, humour et dignité, ils et elles nous emmènent au cœur du Bois…

—

?? Tarif unique de 4€ dans le cadre du Printemps du Cinéma

+ d’infos sur cinemasdaujourdhui.com

www.centre-image.org/festival-diversite

