Au coeur d’Eugénie les Bains Eugénie-les-Bains, vendredi 6 septembre 2024.

La visite guidée du village d’Eugénie se fait avec Marie qui vous attend à 16h pour une découverte privilège et complète du somptueux village thermal d’Eugénie-les-Bains.

Ses jardins, ses monuments 19ème, sa curieuse histoire avec l’impératrice Eugénie, vous saurez tout !

La visite se termine par une découverte des arènes et de la course landaise avec notre « Greeter » Maryse.

Un moment dont vous vous souviendrez…

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-06 16:00:00

fin : 2024-09-06

Office de Tourisme

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine

