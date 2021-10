Au cœur des vignes de sable Capbreton, 30 octobre 2021, Capbreton.

EUR Le vignoble du Domaine de La Pointe, implanté sur les dunes au sud de la commune, produit dans le plus pur esprit de la grande histoire à laquelle il appartient, le renommé Vin de Sable. C’est à partir d’une conduite de la vigne en conversion bio et biodynamie, de fertilisation à base de compost, de désherbage mécanique et de vendanges manuelles que nous obtenons les cuvées “Les Pieds dans le Sable” et “Le Clos des Dunes” en Blanc sec, Rouge et Rosé.

Venez découvrir l’histoire et la culture des vins de sable autour d’accord de mets et de vin local et de saison durant l’Automne Gourmand.

