Au coeur des marais Trévou-Tréguignec, 4 mai 2022, Trévou-Tréguignec.

Au coeur des marais Trévou-Tréguignec

2022-05-04 – 2022-05-04

Trévou-Tréguignec Côtes d’Armor Trévou-Tréguignec

Les marais abritent toute une végétation très particulière que Claire aura à coeur de vous faire découvrir : des zones humides, des prairies, des bois et des mares. Les libellules, grenouilles vertes et plantes préhistoriques se partagent ce dédale de verdure. Avec un peu de chance nous verrons des chevaux camarguais utilisés pour entretenir ces espaces naturels du grandes diversité. Visite possible au Marais du Quellen à Trébeurden ou au Marais de Trestel à Trévou-Tréguignec

latelier.terra.maris@gmail.com +33 6 50 63 10 13 http://www.atelierterramaris.com/

