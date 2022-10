AU COEUR DES ÉMOTIONS, 15 octobre 2022, .

AU COEUR DES ÉMOTIONS



2022-10-15 – 2022-10-16

8 8 EUR

►Dis ce que tu ressens et Louane t’aidera !

Chaque jour Matéo à des tonnes d’émotions différentes, parfois il en ressent plusieurs en même temps.

Elles le poussent à agir et à réagir pour le meilleur mais aussi pour le pire. Quel casse tête !

Comment reconnaître ses propres émotions et s’en servir ?

Louane, la magicienne, va lui expliquer quelles sont les six émotions primaires (joie, colère, tristesse, surprise, peur, dégoût) et comment s’y prendre pour vivre avec elles en bonne harmonie.

A l’aide sa baguette magique et de sa boîte à outils (méditation, relaxation, sophrologie), elle va lui faire découvrir comment créer un cocktail de mieux être avec soi et avec les autres.

De 3 à 12 ans, 50 minutes

