Au cœur des chefs-d'œuvre musée Rodin Paris

Paris Au cœur des chefs-d’œuvre musée Rodin, 13 mai 2023, Paris. Le samedi 27 mai 2023

de 11h00 à 12h00

Le samedi 20 mai 2023

de 11h00 à 12h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant A partir de 9€ Explorez le musée Rodin en suivant l’un de nos guides conférenciers. Ces deux thématiques de visites menées dans les collections permanentes proposent différentes approches pour mieux comprendre l’art de Rodin. « Au cœur des chefs-d’œuvre » Samedi 13 et samedi 27 mai Au sein du musée, suivez le guide au fil des œuvres emblématiques de

Rodin et, à travers elles, la démarche créatrice de l’artiste. « Corps à corps avec Rodin » Samedi 20 mai Le corps est au cœur de l’esthétique de Rodin dont les sculptures

isolées ou assemblées racontent tous les chemins de la sensualité.

Suivez leurs enchevêtrements, du célèbre Baiser aux couples lesbiens.

Revivez les relations que ce démiurge entretînt avec ses modèles, ses

muses et ses amantes mais aussi avec l’une de ses collaboratrices les

musée Rodin 77 rue de Varenne 75007 Paris

