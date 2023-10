Sur les traces d’Harry Potter à l’école des Sorciers AU COEUR DES CHAMPS Regniowez, 22 octobre 2023, Regniowez.

Sur les traces d’Harry Potter à l’école des Sorciers 22 – 27 octobre AU COEUR DES CHAMPS 498€ pour 6 jours du dimanche (15H) au samedi (14H)

« Rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme » Lavoisier

Durant le sejour (6 jours) les enfants au nombre de 14 au maximum ( dont 2 anciens ados) et 12 de 6 à 12 ans, encadrés par une équipe pédagogique qualifiée vivront ensemble sur les traces des célèbres sociers tel Harry Potter ou la socière Camomille. Les épreuves et les jeux de pistes organisés les mèneront à travers les pâtures jusqu’à la Ferme de l’Espérance, une exploitation laitière sur le site de la Colo. Là ils pourront caresser les veaux et aider les agriculteurs à nourrir les vaches.

La vie quotidienne rythmera la matinée. Petit déjeuner échelonné, puis atelier d’écriture et journal. Tous les enfants participeront à la réalisation des repas faits maison : repas équilibrés et pas de gaspillage !

« Rien ne se perd, rien ne se crée tout se recycle » comme Harry Potter, les enfants fabriqueront avec du matériel naturel ou de récupération tous les accessoires pour devenir un bon sorcier.

La musique, les chansons, les histoires, les jeux de société et l’initiation aux échecs pour tous clotureront la journée bien remplie.

Les enfants repartiront avec un grimoire et de nombreuses photos-souvenirs.

AU COEUR DES CHAMPS 2, La Songière 08230 REGNIOWEZ Regniowez 08230 Ardennes Grand Est

COLONIE DE VACANCES-NATURE-ARDENNES-FERME-ACCUEIL PAYSAN- COLO APPRENANTE-

Sur les traces de Harry POTTER… A la recherche des manches à balais…