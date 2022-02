AU COEUR DES CENDRES Couffoulens, 15 avril 2022, Couffoulens.

AU COEUR DES CENDRES Couffoulens

2022-04-15 – 2022-04-15

Couffoulens Aude Couffoulens

Librement inspiré des écrits d’Etty Hillesum

Cie l’Explique Songe

A partir de 13 ans

Durée: 1h45

Dans le train qui l’emmène vers la Pologne, Etty se souvient de ce qu’elle a vécu deux ans auparavant. Les scènes du wagon où elle fera des rencontres et celles du passé vont alterner au fil des kilomètres. L’homme qu’elle a aimé, ses ami·e·s, ses parents, son professeur, des membres du Conseil Juif, un agent de la Gestapo, le commandant du camp de Westerbork et des artistes de cabaret vont jaillir sur scène comme autant de visages qu’elle a croisés. La vie explose alors même que la guerre fait rage, elle s’infiltre par tous les interstices du train pour que la barbarie n’ait pas le dernier mot.

Valérie Castel Jordy choisi de s’inspirer de la vie d’Etty Hillesum pour faire entendre une parole de femme prise dans l’étau d’une des pages les plus sombres de l’histoire

de l’humanité et qui est parvenue à répondre à la violence par l’amour. Avec la montée des nationalismes un peu partout en Europe, son expérience est plus cruciale que

jamais à faire connaître. La pièce est traversée par une formidable dynamique de vie dans une période qui reste pour nous une tragédie européenne et mondiale.

Texte Etty Hillesum et Valérie Castel Jordy

Adaptation, scénographie et mise en scène Valérie Castel Jordy

Traduction Philippe Noble et Isabelle Rosselin Éditions du Seuil

Avec : Julie Castel Jordy (Chant), Pierre-Alain Chapuis, Anne Le Guernec, Matthieu Marie, Julien Lot (Guitare) et Juliette Rizoud

Création musicale et sonore Julie Castel Jordy et Julien Lot

Chorégraphie et travail du mouvement Jean-Marc Hoolbecq

Conseil artistique Charlotte Villermet

Costumes Aude Désigaux

Construction du décor Julien Lot

Création lumière et régie Matthieu Bernard

http://www.gps-spectacles.fr

theatredanslesvignes@orange.fr +33 4 68 72 30 55

Couffoulens

